Il bollettino odierno della Regione Liguria evidenzia che i casi totali da inizio emergenza sono 10.010 (4 in più di ieri) di cui 1158 (+25) individuati da test di screening o contact tracing e 8.852 (21 in meno) in pazienti sintomatici.

Le persone attualmente positive sono 1.221 (23 in meno di ieri) di cui 35 (-2) in ospedale e uno (0) in terapia intensiva e 243 (-7) in isolamento domiciliare.

I guariti non più positivi sono 7.231 (27 in più)

Nessun morto segnalato oggi per un totale di 1.558.

I tamponi totali sono 158.901 (1.472 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 7 (+2, uno in terapia intensiva)

Asl 2 – 3 (-2)

Asl 3 Villa Scassi – 15

San Martino – 2 (-1)

Galliera – 2

Asl 4 – 2 (-1)

Asl 5 – 4

I casi divisi per provincia di residenza sono: 81 a Savona (-11), 24 alla Spezia (0), 96 a Imperia (+3) e 878 a Genova (-15). I residenti fuori Regione/estero sono 49 (+1), in fase di verifica 93 (-1).

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 430 (-18):

Asl 1 – 29 (-15)

Asl 2 – 76 (-12)

Asl 3 – 171

Asl 4 – 69 (+2)

Asl 5 – 85 (+2)