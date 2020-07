In Liguria 1.135 positivi al coronavirus, 7 in meno rispetto ai dati di ieri. Secondo i dati odierni diffusi da Alisa, i casi totali da inizio emergenza sono 10.070 (+18), di cui 1.258 individuati da test di screening o contact tracing e 8.812 in pazienti sintomatici.

Dei 18 positivi di oggi, 12 sono nell’area di Savona, di cui 10 riconducibili al cluster del ristorante. Tra oggi e domani su quel cluster sono previsti 750 tamponi, si stima che si arriverà a un migliaio di persone controllate. I tamponi vengono eseguiti nelle due sedi di Savona e di Albenga, in modalità drive-through.

Il cluster conta 18 positivi individuati ieri e 10 oggi: solo una persona è ricoverata, in buone condizioni, tre sono paucisintomatici e i rimanenti totalmente asintomatici.

Il ristorante, come prevedono le linee guida, ha tenuto traccia delle persone che avevano prenotato. Gli esperti della Prevenzione territoriale della Asl, rinforzati da personale Alisa, stanno ricostruendo tutte le catene di contatti.

Tornando ai dati liguri, degli attualmente positivi, 28 (-1) sono ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 172 in isolamento domiciliare (+15).

I guariti non più positivi sono 7.370 (+25). Un deceduto oggi, per un totale di 1.565 da inizio emergenza.

I tamponi effettuati da inizio emergenza sanitaria sono 170.650 (+1.464).

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl1 = 9

Asl2 = 6

Asl3 Villa Scassi = 8

Galliera = 2

Asl4 = 2

Asl5 = 1

Attualmente positivi per residenza:

IM = 93 (-3)

SV = 86 (+10)

GE = 786 (-15)

SP = 24 (-1)

Fuori regione = 52 (+0)

Altro o in fase di verifica = 94 (+2)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 595

Asl1 = 35

Asl2 = 203

Asl3 = 203

Asl4 = 68

Asl5 = 86