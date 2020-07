Gruppo Boero, Partner Ufficiale del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, procede senza sosta nella messa a punto di materiali d’eccellenza utili per decorarne sia gli esterni che alcune aree degli interni. L’azienda è impegnata non solo nella fornitura di prodotto già in gamma, ma anche nella ricerca e sviluppo di soluzioni ancora più innovative e sostenibili da proporre in questa speciale occasione.

Sono oltre 10.000 i litri di prodotti già usciti dallo stabilimento del Gruppo Boero, necessari per dipingere diverse parti che compongono il Padiglione Italia, a partire dalla struttura a scafi rovesciati che sovrasta il padiglione e che ricostruisce il tricolore più grande della storia d’Italia (2.100mq). Per questa simbolica parte dell’architettura, sono stati formulati un verde, un rosso ed un bianco che riproducono rigorosamente i colori ufficiali della bandiera italiana.

Sopra a questi colori sarà applicato un bianco perla trasparente, formulato ad hoc dai laboratori del Gruppo e attentamente selezionato dai progettisti per ottenere uno scenografico effetto di movimento della bandiera. Il tutto per valorizzare al meglio il tricolore, personalizzandolo. Gli scafi sono connessi tra loro da una copertura complessa che assolve a mediazione tra esterno e interno per aspetti climatici, illuminotecnici e acustici.

L’opera di verniciatura degli scafi avrà inizio nelle prossime settimane e, in considerazione della complessità dell’operazione, il Gruppo Boero assicura anche la presenza di suoi tecnici specializzati a sovrintendere tutte le operazioni per garantire un risultato impeccabile.

Anche le 165 colonne che sorreggono la struttura del Padiglione sono state verniciate dal Gruppo Boero: nello specifico, è stato utilizzato Challenger Pro Matt, in una nuance “white rope” a finitura satinata, in abbinamento con il colore delle corde che scenderanno dagli scafi, andando a costituire il profilo esterno della struttura. La stessa nuance verrà utilizzata per la copertura interna degli scafi.

Inoltre, per la parte interna del padiglione, dove il Gruppo decorerà zone di interesse specifico come l’area Vip, l’Auditorium, l’Educational Lab ed il foyer, procedono le attività di ricerca e sviluppo su prodotti vernicianti ad alta sostenibilità, su cui si prevede l’utilizzo sperimentale di materie prime e pigmenti derivanti da elementi naturali e da scarti di lavorazioni alimentari: le neomaterie, come vengono definite dall’architetto Italo Rota che, in prima persona, sta seguendo gli sviluppi di questi studi. L’obiettivo è quello di poter vestire il padiglione con abiti e cromie che siano la massima espressione della naturalità e del connubio tra naturale ed artificiale.

La partecipazione a Expo 2020 Dubai, è dunque, per il Gruppo occasione importante per continuare a innovare proponendo tutta la sua competenza e know how, dimostrando al mondo l’eccellenza Made in Italy capace di contribuire alla creazione della bellezza attraverso il colore.