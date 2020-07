«Il mancato inserimento del tunnel autostradale di collegamento tra la costa e la Val Fontanabuona nelle 130 opere strategiche indicate dal decreto semplificazioni è l’ennesimo segnale di disinteresse di questo governo e delle forze politiche che lo sostengono nei confronti del nostro territorio. Forza Italia si batterà in sede di conversione parlamentare del decreto affinché questa infrastruttura strategica per il Tigullio e l’entroterra possa trovare spazio nel provvedimento e possa essere inserita nell’elenco». È quanto dichiara in una nota Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.