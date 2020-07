Si concluderà entro oggi, , mercoledì 29 luglio, il piano di ispezioni messo in atto da Autostrade per l’Italia sulle 285 gallerie della rete ligure. Nelle prossime ore verranno terminate le ultime attività di ispezione – eseguite rispettando le prescrizioni e le tempistiche indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 29 maggio – raggiungendo così il 100% dei tunnel della rete Aspi situati nella regione Liguria.Lo annuncia Autostrade per l’Italia.

Questa, nel dettaglio, la situazione delle tratte autostradali interessate:

Autostrada A26: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a 2 corsie entro il 2 agosto.

Autostrada A10: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto.

Autostrada A7: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto, tranne che sui viadotti Scrivia Busalla e Mereta per limitazioni già presenti e non dipendenti dalle attività di ispezione e manutenzione in galleria. Pianificata la realizzazione, indicativamente per la metà di agosto in concomitanza con i giorni di sospensione del transito dei mezzi pesanti da e verso il Porto di Genova, di attività di manutenzione nella galleria Monte Galletto Nord.

Autostrada A12: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Sono attualmente in corso le attività di manutenzione su 7 gallerie della A12: la riapertura dell’autostrada a 2 corsie verrà progressivamente attuata tra il 2 e il 4 agosto.