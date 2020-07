«Tra scegliere una polemica o scegliere la vita di una persona che passa sulle autostrade, io ho scelto di proteggere quella vita». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, commentando i disagi per i cantieri nelle gallerie autostradali della Liguria. «Io sono arrivata a settembre, ho fatto le verifiche a novembre e a dicembre e a gennaio era pronto il piano. Il resto viene prima di me e non mi sembra che ci sia stata tutta questa preoccupazione».

De Micheli specifica: «Il piano è stato fatto a gennaio, poi ci sono state delle verifiche che sono state un po’ sorprendenti e quindi si è resa necessaria un’accelerazione».

Il ministro si riferisce anche alle proteste: «L’unica polemica che comprendo è quella legata

al rallentamento di alcune delle attività produttive che hanno subito tra il 27 e 28 di giugno e il 7 e 8 luglio, i maggiori danni. Prima e dopo la situazione è stata gestita e tuttora lo è. Toti ha fatto campagna elettorale sui cantieri».