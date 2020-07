Bus di Atp gratis per le valli Stura, Orba e Leira. Lunedì prossimo, 6 luglio, partirà un nuovo servizio a chiamata: il “Free Bus in the Park”, che consentirà di offrire un mezzo di trasporto pubblico e soprattutto gratuito capace di trasportare residenti e turisti anche nelle frazioni più lontane dei cinque comuni del comprensorio: Mele, Campo Ligure, Masone, Rossiglione e Tiglieto.

Il sistema di funzionamento sarà lo stesso del “Chiamabus” modalità di trasporto che ha funzionato bene durante il periodo di lockdown: basterà chiamare comunicando il percorso al seguente numero verde: 800499999, attivo dalle ore 8 alle ore 12, dal lunedì al sabato. La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa. Il “Free Bus” inoltre – a differenza del Chiamabus – sarà gratuito e sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 18 e fino al prossimo 31 agosto.

L’iniziativa, fortemente voluta dai sindaci, è stata finanziata in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese srl e grazie ai fondi del progetto europeo Alpine Space Smart Villages.