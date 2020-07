Elettrificazione della linea 82 tra Rapallo-Santa Margherita Ligurie e Portofino. Oggi in Città Metropolitana di Genova la prima conferenza operativa tra i dirigenti di Atp Esercizio, il consigliere delegato ai Trasporti, Claudio Garbarino, con la partecipazione in video conferenza di Matteo Viacava, sindaco di Portofino, Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita e Alessandra Ferrara, consigliera delegata ai Trasporti del Comune di Rapallo. Alla riunione hanno partecipato anche i funzionari di Città Metropolitana per il Pums (piano mobilità).

Una delibera di Città metropolitana ha assegnato il primo finanziamento per il progetto di “Mobilità pubblica nel Tigullio Occidentale: controllo accessi privati e navetta Rapallo-Santa margherita-Portofino”. Il finanziamento di 110 mila euro fa parte della tranche di interventi nell’ambito del sostegno e della promozione del turismo sostenibile e all’interno dei piani di sviluppo messi a punto da Città Metropolitana e finanziati dal Mit, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per quanto riguarda il progetto è già stata individuata la centrale per la ricarica dei mezzi, che troverà posto nell’attuale deposito rapallese già utilizzato anche per il servizio Frecciabus.

«Quello di oggi è un passo per molti versi storico, perché rappresenta un punto di non ritorno. L’elettrificazione della linea del Tigullio Occidentale non è più una semplice ipotesi di lavoro, ma un progetto finanziato e con obiettivi definiti – dice Claudio Garbarino, consigliere delegato della Città Metropolitana – è molto importante che i sindaci dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, abbiamo dato la loro collaborazione e che siano pronti a fare la loro parte».

Presenti all’incontro che ha definito il cronoprogramma del progetto, anche Andrea Geminiani e Roberto Rolandelli, rispettivamente coordinatore generale e direttore dei servizi di Atp Esercizio. Sono stati loro a rispondere alle domande poste dai sindaci e dalla consigliera comunale.

L’obiettivo è di avere solo bus elettrici nel Tigullio Occidentale sulla linea a mare.

Il sindaco portofinese Matteo Viacava ha chiesto di utilizzare mezzi che siano green per quanto riguarda le emissioni e di dimensioni limitate per la sostenibilità stradale, ricordando che a breve Santa e Portofino presenteranno un loro progetto per un tunnel alternativo al tratto più congestionato della strada a mare.

La consigliera delegata rapallese Alessandra Ferrara ha ricordato che sui progetti di elettrificazione sono già stati fatti passi negli anni scorsi, invitando a non sprecare il lavoro fatto.

A garantire che tutta la progettualità preesistente verrà utilizzata è stato, per Atp, Roberto Rolandelli.

Il bando per il progetto partirà a ottobre e ci sono buone prospettive affinché anche l’acquisto dei mezzi possa essere finanziato dal Mit.