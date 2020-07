Scade l’11 agosto l’avviso di selezione di Amiu Genova per il ruolo di un impiegato junior da assegnare all’area personale e organizzazione.

Per poter partecipare occorre avere un diploma di laurea magistrale in scienze economico-aziendali, una buona conoscenza delle applicazioni Microsoft Office con particolare riferimento a excel, una buona conoscenza dei principali programmi gestionali aziendali quali Talentia, Business Object, Infoview o equivalenti. Qui il resto delle informazioni sui titoli preferenziali e sul tipo di contratto.

Le domande pervenute saranno esaminate solo in caso di esito negativo della analoga ricerca effettuata nell’ambito della mobilità interaziendale del Comune di Genova (qui le informazioni). Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: formazione@pec.amiu.genova.it, secondo i termini e modalità indicate nell’avviso, entro le 12 di martedì 11 agosto 2020. Fac-simile domanda.

Scade il 7 agosto l’avviso di selezione per il ruolo di un impiegato da assegnare alla funzione sistemi informativi. I requisiti richiesti sono il diploma di maturità perito informatico, la patente B, la buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 7 e 10, la buona conoscenza delle applicazioni di backoffice Libre Office e Microsoft Office, nozioni su protezione dati e sicurezza informatica, notizioni su reti di telecomunicazione e infrastrutture relative, conoscenze di lingua inglese livello scolastico superiore, aver lavorato in azienda informatica con mansioni di tecnico informatico per almeno tre anni continuativi negli ultimi 5 anni, piena idoneità psico-fisica alla mansione. Altre informazioni qui.

Gli interessati devono far pervenire apposita domanda di partecipazione esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: formazione@pec.amiu.genova.it, secondo i termini e modalità indicate nell’avviso, entro le 12 di venerdì 7 agosto 2020. Fac-simile domanda.

L’ultimo concorso attivo in Amiu scade sempre il 7 agosto ed è una selezione di un impiegato junior da assegnare all’area amministrazione finanza e controllo (ufficio reporting e controllo di gestione).

Questi i requisiti richiesti: possesso di diploma di laurea in Economia o Ingegneria gestionale o laurea specialistica (nuovo ordinamento), ottima conoscenza degli applicativi di Office professional, padronanza dei processi contabili e di bilanci, comprovata esperienza di almeno due anni negli ultimi cinque in materia di controllo di gestione (maturata in aziende di servizi o produttive di grandi dimensioni). Altre informazioni anche sul contratto di lavoro qui.

