Il Gruppo Cambiaso Risso, leader nel brokeraggio assicurativo, recentemente entrato a far parte del gruppo di brokeraggio assicurativo francese Siaci Saint Honoré, e Fender sa, broker di nicchia con un’importante presenza sul mercato greco, hanno annunciato la loro alleanza strategica.

A seguito di questa operazione, Fender si inserisce in una realtà presente in più di 40 paesi, attualmente al terzo posto nel mercato mondiale per grandezza ed al secondo posto in Europa nel settore assicurativo marine.

Grazie alla vasta esperienza e alle prestazioni di Cambiaso Risso nella copertura dei rischi Corpo & Macchine e di Fender nell’assicurazione Protection & Indemnity (P&I), l’alleanza strategica consentirà lo sviluppo di una nuova realtà del settore, volta ad aumentare la capacità di servizi offerti sia in ambito greco che internazionale

Nella nuova compagine Fender sarà il centro di eccellenza per le coperture P&I e sarà altresì il capofila della crescita internazionale del gruppo in questo importante settore dell’assicurazione marine.

Con questa nuova il gruppo Siaci-CambiasoRisso nei settori Corpi & Macchine e P&I, raggiunge i seguenti risultati: 10.000 navi assicurate in 20 paesi, 300 persone impiegate nel settore, premi totali per 310 milioni di dollari e 44 milioni di dollari di ricavi netti complessivi per il brokeraggio assicurativo e l’agenzia marittima.