Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo ai lavori di realizzazione della viabilità in sponda destra del torrente Polcevera. Lo rende noto Sviluppo Genova, stazione appaltante dell’opera.

I lavori, del valore di circa 6 milioni di euro, finanziati da Anas tramite Società per Cornigliano, porteranno a un collegamento diretto in direzione nord-sud fra la viabilità esistente (via Tea Benedetti) e la strada “Guido Rossa” (in corrispondenza della rotatoria di San Giovanni D’Acri). In questo modo, il flusso veicolare proveniente dalla val Polcevera sarà convogliato direttamente nella direttrice di scorrimento.

I lavori, la cui durata prevista è di 18 mesi, comprenderanno anche il rifacimento dell’argine destro del torrente e, unitamente all’analogo intervento in sponda sinistra (il cui appalto è in fase di aggiudicazione), porteranno alla messa in sicurezza idraulica di tutte le aree alla foce del Polcevera.