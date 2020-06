Il Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” comunica che per questo fine settimana sono state programmate attività per il ritorno sui sentieri delle Valle dell’Aveto.

Domenica 21 giugno riparte il Natur Yoga, un laboratorio nella natura per respirare a pieni polmoni, calmare la mente e tonificare il corpo. (info e prenotazioni: Working easy together tel. 349.7372120)

Due sono gli appuntamenti con il Forest Bathing: sabato 20 al Passo del Bocco con un evento breve, una prima volta per chi vuole sperimentare la pratica del bagno di bosco prima di affrontare un’esperienza più impegnativa, come sarà quella di domenica 21 nella Foresta del Monte Penna, una giornata che unisca la pratica del Forest Bathing al Forest Coaching®, un particolare tipo di approccio al coaching in natura e con la natura. (info e prenotazioni: Go&Ply, tel. 347.3302664)

Due sono anche le escursioni in programma nel comprensorio. Sabato 20 l’Associazione Valcanonica propone una camminata tra i boschi della Val Graveglia, a partire dalla cappelletta di San Giacomo fino alla cappella di Santa Reparata a Tolceto Alta, tra castagneti, vecchi casoni di “ciappe” e i resti affascinanti di un antico mulino (info e prenotazioni: tel. 347.7172403)

Le Guide Meraviglie d’Aveto domenica 21 ci accompagnano nel cuore del Parco dell’Aveto, lungo il sentiero ofiolitico per scoprire gli aspetti geologici più interessanti del territorio (info e prenotazioni: tel. 349 6446635).

E per escursioni in mountain bike guide e maestri ci aiuteranno a scoprire i percorsi più adatti e a scoprire i sentieri più belli ed emozionanti, mettendo a disposizione bici muscolari ed e-bike anche per bambini (info e prenotazioni: tel. 338.6645512 – 393.9480991).