I vertici del nuovo Container Terminal e di Reefer Terminal hanno comunicato oggi alle organizzazioni sindacali l’avvio della procedura di attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria fino a un massimo di 311 lavoratori impiegati nei due terminal di Vado Gateway a partire dal prossimo 29 giugno.

Tale provvedimento è dovuto alle ripercussioni dell’emergenza Covid-19 sui traffici marittimi che, a livello globale, hanno avuto una forte contrazione e che hanno inevitabilmente avuto un impatto anche sui due terminal di Vado Gateway, rendendo necessario il ricorso a tale misura nonostante il forte impegno del management per cercare di evitarne l’adozione.

La misura, comunicata in occasione di un incontro tenutosi all’Unione Industriali di Savona, avrà una durata di 9 settimane e coinvolgerà fino al 29 agosto 2020 il personale dei due terminal.

Nel dettaglio, i lavoratori coinvolti dal provvedimento potranno essere fino a un massimo di 161 unità per il nuovo container terminal e fino a un massimo di 150 unità per Reefer Terminal. Per quest’ultimo è attesa per lunedì l’assemblea dei lavoratori che voterà una proposta di nuova organizzazione del lavoro che, se approvata, ridurrà significativamente l’impatto del provvedimento.

Le modalità di utilizzo della Cassa, che potrà essere prorogata per ulteriori cinque settimane, saranno legate all’andamento dei traffici marittimi: allo stato attuale tale provvedimento dovrebbe auspicabilmente avere un impatto contenuto sui lavoratori dei due terminals.