Il lockdown è costato alla Liguria oltre 1.200 imprese in meno in termini di iscrizione ai registri delle camere di commercio. Tra marzo e maggio, secondo gli ultimi dati Unioncamere, diffusi in occasione dell’assemblea nazionale, in Liguria si contano 1.521 imprese iscritte alle camere di commercio, contro le 2.744 dello stesso periodo del 2019. Ben 1.223 realtà di differenza, il 44,6% in meno.

A livello nazionale, il Registro delle imprese segnala oltre 44 mila iscrizioni in meno di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una riduzione in termini percentuali del 42,8%. Un calo, rileva Unioncamere, destinato a crescere nel corso dell’anno.

La pandemia mostra di aver già colpito duro in diverse regioni del Nord e del Centro. In Lombardia e nelle Marche le iscrizioni di nuove imprese si sono dimezzate tra marzo e maggio 2020 rispetto allo scorso anno, in Toscana ed Emilia-Romagna sono calate di oltre il 47%, Lazio e Friuli Venezia Giulia sperimentano una battuta d’arresto delle nuove imprese superiore al 45%. In valore assoluto, la Lombardia accusa lo stop maggiore nella diffusione di nuove aziende: -8.721 rispetto al 2019. A seguire il Lazio, con -5.056 nuove iscrizioni. Quindi l’Emilia-Romagna, con -3.535 nuove imprese.

Sul fronte opposto della graduatoria, con dati quindi meno pesanti anche se comunque negativi, si incontrano diverse regioni del Mezzogiorno, a partire da Basilicata, Sicilia, Campania e Molise, dove le nuove imprese iscritte nei tre mesi del lockdown sono calate tra il 20 e il 30% rispetto al 2019.