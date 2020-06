Il Frecciarossa 1000 arriva in Versilia, all’Argentario e nel Levante ligure. Da domenica 14 giugno un nuovo collegamento Trenitalia (Gruppo FS Italiane) fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria da Milano e Roma per il rilancio del turismo nazionale.

Il Frecciarossa 1000 unirà tutti i giorni le due principali città italiane con la costa tirrenica, dalla Versilia all’Argentario, fermando anche in Liguria, a Genova e nel Levante ligure. Nuovi collegamenti per facilitare gli spostamenti di chi da Roma e Milano vuole raggiungere facilmente in treno le spiagge.

«Il rilancio del turismo nazionale è una delle priorità del Gruppo FS Italiane – dichiara Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane. Per la prima volta il Frecciarossa 1000 unirà in estate Roma e Milano passando per la Versilia, l’Argentario e il Levante Ligure, territori ad altissima attrattività turistica che saranno collegati direttamente all’Alta velocità italiana. Un nuovo servizio che permetterà di scoprire e riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro Paese, distribuendo i flussi turistici non solo nelle grandi città ma anche nelle località di medie e piccole dimensioni. Contribuiamo in questo modo a un vero e proprio rilancio dell’economia e del settore turistico di tutta l’Italia».

«Il Levante ligure diventa parte di in una strategia di rilancio della destinazione Italia – dichiarano in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore ai Trasporti e turismo Gianni Berrino – questo significa la possibilità incrementare le possibilità turistiche del nostro territorio rispetto sia agli arrivi da Milano sia anche a quelli più lontani da Roma. A dimostrazione che i turisti sono i benvenuti in Liguria. La comodità e la velocità dei Frecciarossa si integra con l’aumento del numero di convogli regionali per gli spostamenti interni, pianificati con il nuovo orario estivo. Un segnale forte di ripartenza e un deciso passo in avanti per riportare la nostra regione vicina ai livelli ottimali di servizio».