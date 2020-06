Una settimana dedicata allo scouting e all’incontro tra le aziende e i professionisti del settore tecnologico, ma anche un’occasione per conoscere tutte le ultime novità nel campo dell’high-tech, attraverso il confronto diretto con alcuni dei più importanti esperti liguri e italiani. Il tutto attraverso un sistema di piattaforme digital che collegheranno in tempo reale centinaia di persone e addetti ai lavori.

È il Tech Jobs Fair Smart Edition che dal 15 al 20 giugno 2020 per la prima volta nella sua storia, sbarca online, in un’edizione inedita pensata per adattarsi alle limitazioni del Coronavirus e, al tempo stesso, sfruttare al massimo le opportunità del digitale.

TJF Smart Edition è concepito per mettere in contatto domanda e offerta tra le realtà imprenditoriali tecnologiche e i professionisti junior e senior alla ricerca di nuove esperienze e occasioni di crescita. Lo scopo principale è quello di attirare l’interesse dei professionisti più qualificati e stimolarli a mettersi in contatto con le aziende, oltreché offrire nuove e importanti opportunità anche a giovani che vorrebbero intraprendere nuovi percorsi formativi e lavorativi.

Nato da un’idea di Rodolfo Dué e Marco Fattizzo, negli ultimi anni Tech Jobs fair si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per chi offre o cerca lavoro in ambito tecnologico e ingegneristico. Dopo il successo delle prime due edizioni a Pisa, e in vista del grande evento di novembre al Talent Garden Genova (Parco tecnologico Great Campus, agli Erzelli), la fiera che coniuga business e hi-tech arriva direttamente a casa e negli uffici dei partecipanti, attraverso le piattaforme Zoom, Webinar Jam (per panel e speech), Visiotalent (colloqui di lavoro) ed Hey Summit.

«Negli ultimi due mesi, mentre milioni di persone scoprivano lo smart working, l’Italia da un lato ha realizzato le enormi potenzialità del digitale e dall’altro ha fatto i conti con un ritardo tecnologico in larga parte ancora da colmare – sottolinea Dué – alla luce di tutto questo, abbiamo avvertito l’esigenza di non attendere un ritorno alla normalità, per ora molto lontano, ma anticiparlo, andando letteralmente incontro alle rinnovate esigenze di un mondo, quello del Tech, che in questo periodo sta vivendo una nuova primavera.»

«Col Tech Jobs fair è nata una collaborazione ricca e fruttuosa nella realizzazione della tappa genovese, che è stato spontaneo estendere anche all’edizione online – conferma Alessandro Cricchio, a.d. di Talent Garden Genova – un terreno, quello digitale, che fa parte della vocazione originaria di Talent Garden, dove sono state incubate negli ultimi anni alcune delle start-up italiane di maggior successo».

Come funzionerà

SPEECH. Il format ricalca quello tradizionale. Fulcro del TECH JOBS Fair Smart Edition è rappresentato dagli speech delle aziende in forma di webinar. Il programma aggiornato verrà nei prossimi giorni pubblicato su smart.techjobsfair.it/schedule

COLLOQUI. Ogni azienda potrà fare colloqui di lavoro attraverso la piattaforma Visiotalent, che consente di videoregistrare in tempo reale le risposte dei candidati alle domande preimpostate dei selezionatori. Una volta stabilito il match, per i candidati sarà possibile connettersi direttamente con le aziende.

INTERVISTE. Ampio spazio avranno le interviste dei giornalisti di Bianco Lavoro, partner storico di TJF, ai rappresentanti delle varie aziende partecipanti

PANEL. Il momento più affascinante e divulgativo della sei giorni è caratterizzato dai panel tematici riservati a professionisti ed esperti di vari settore, che illustreranno, anche attraverso specifici speech formativi, un punto di vista personale e innovativo sul Tech e sulle possibili commistioni con altri ambiti. “Lavoro Tech in Liguria. A che punto siamo?”: uno spazio pensato soprattutto per i cosiddetti job seeker passivi, che si avvicinano a TECH JOBS Fair non alla ricerca di lavoro ma a perfezionamento e completamento del proprio percorso professionale.

EMPLOYER BRANDING. L’evento rientra nell’ambito dell’employer branding, ovvero il posizionamento di un’azienda non come semplice datore di lavoro, ma come un vero e proprio partner del percorso professionale del candidato.

FORMAZIONE. Particolare attenzione è dedicata al tema della formazione, attraverso la sinergia con l’Università di Genova, enti di ricerca e scuole di formazione, grazie al coinvolgimento diretto di docenti, formatori e altre personalità non direttamente collegate alle aziende partecipanti.

IL PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE. Nel pacchetto di partecipazione di ogni azienda saranno inclusi:

– 1 webminar speech di durata massima complessiva di 30 minuti.

– 1 video intervista live a cura della redazione di Bianco Lavoro.

– 1 campagna video job interview sulla piattaforma Visiotalent.

– 1 offerta di lavoro sul portale dedicato di TECH JOBS fair e ripresa su Euspert.

PER ISCRIVERSI. I visitatori del TJF Smart edition potranno inviare le loro candidature in video usando la specifica piattaforma di Visiotalent concessa in uso a tutte le aziende partecipanti.

La partecipazione è gratis per tutte quelle aziende che si erano già iscritte a uno degli eventi “in presenza” nell’arco del 2020, rinviati causa emergenza Coronavirus.

Ad oggi, numerose aziende hanno già aderito, ma per iscriversi c’è tempo fino a lunedì 15 giugno, attraverso questo sito.

La partecipazione per i soggetti privati e i visitatori è gratuita previa registrazione sempre cliccando qui.

L’EVENTO DI NOVEMBRE. Tech Jobs Fair Smart edition è un antipasto digitale dell’appuntamento di sabato 14 novembre 2020, al Great Campus degli Erzelli (via Enrico Melen 40, edificio B, Genova), dove si svolgerà la terza edizione di TJF e la prima in Liguria, grazie alla partnership di Talent Garden Genova, Università di Genova, Liguria Digitale e Confindustria Genova.