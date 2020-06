Domani 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista patrono di Genova, 4 mercati merci varie verranno aperti al pubblico nel capoluogo ligure.

I mercati aperti, con orario 7-14, saranno quelli di Tortosa, Terralba, Certosa e Sestri Ponente.

Si conferma l’obbligo di indossare le mascherine e rispettare tutte le norme di sicurezza, in particolare quelle di distanziamento sociale.

Ai sensi dell’ordinanza comunale dello scorso 15 giugno, bisogna mantenere una distanza minima di 2 metri dalle persone non conviventi.

L’apertura dei mercati di Tortosa, Terralba, Certosa e Sestri Ponente per il 24 giugno arriva a un mese dalla ripresa dei 32 mercati rionali genovesi dopo la fine del lockdown.

«Anche in un giorno importante e simbolico come San Giovanni Battista – spiega l’assessore al commercio Paola Bordilli – abbiamo voluto tenere aperti 4 mercati sparsi in tutta la città con un duplice obiettivo: garantire un servizio di pubblica utilità ai cittadini genovesi e dare allo stesso tempo un sostegno economico concreto ai nostri commercianti».