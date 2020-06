Ci sarà anche Stefano Franzoni, segretario nazionale Uiltucs, questa mattina insieme ai lavoratori della ristorazione scolastica, in manifestazione a Genova per chiedere certezze sul proprio futuro.

Alle 11 Uiltucs Liguria e Fisascat Uiltucs, insieme alle confederazioni Uil e Cisl regionali manifesteranno sotto la sede del Comune di Genova in via Garibaldi. Alle 12 saranno sotto la Regione Liguria in piazza de Ferrari.

I sindacati chiedono a istituzioni e politica di attivarsi per garantire continuità occupazionale per gli addetti della ristorazione scolastica.