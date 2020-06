Da lunedì 15 giugno e per parecchio tempo, visto che il termine lavori per rifare il ponte obliquo sul torrente Chiaravagna a Genova Sestri Ponente è stato stabilito in 400 giorni, cambia il percorso di alcune linee Amt vista l’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Chiaravagna.

Dalle 6 di lunedì 15 giugno e fino a cessate esigenze, le linee 53, 170 e 653 modificheranno il percorso così:

Linee 53 e 653

I bus transiteranno in via Borzoli in entrambe le direzioni.

Linea 170

Direzione Sestri: i bus, giunti al termine di via Gaggero, proseguiranno per ponte De Simone, via Chiaravagna, piazza Arrivabene, via Arrivabene, viale Canepa, piazza Baracca dove sulla fermata di transito codice n° 1547 effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione piazza Virgo Potens: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Baracca, proseguiranno per largo Canegallo, via Menotti dove riprenderanno regolare percorso.

Il tratto di via Borzoli fra via Sparta e via da Bissone già da oggi è diventato a doppio senso.

La notte fra domenica 14 e lunedi 15 giugno sarà tracciata a doppio senso anche via Chiaravagna, precisamente nella sezione che va da piazza Maroncelli fino a via Bengasi/via Casati.

Via Chiaravagna nel suo tratto finale, per procedere con i lavori, verrà chiusa. Dall’incrocio tra via Bengasi e via Casati al ponte obliquo, passeranno solo i residenti e gli aventi diritto (chi ha il box ad esempio).

Il rimanente tratto, dal ponte obliquo fino a via Giotto sarà a doppio senso per i residenti e gli aventi diritto della piazzetta pochi metri prima del ponte.