Shil-Ship In the Loop

Ambiti e finalità: potenziamento della ricerca nella simulazione del sistema nave e portuale, di supporto all’industria e alle imprese finalizzato all’aumento dell’attrattività per investitori esteri e per risorse umane di eccellenza.

Strutture coinvolte: consiste nell’aggregazione di diverse infrastrutture di ricerca presenti sul territorio, in particolare “Centro di supercalcolo” gestita da Dltm – Distretto Ligure delle Tecnologie marine, “Vinci – Virtualization Infrastructure for Cybersecurity and Internet of Things” gestita da UniGe, “Ite – Impianti e tecnologie per lo sviluppo di conoscenze nel campo dell’energia” gestita da UniGe.

Dipartimenti UniGe coinvolti: Diten – Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni; Dibris – Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi; Dime – Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti.

Responsabile scientifico: Federico Silvestro (UniGe – Diten).

Blue Lab Net