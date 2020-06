Regione: Massardo si candida alla presidenza

«Dopo otto mesi di lavoro spesi a valutare e individuare le possibili soluzioni ai problemi che attanagliano la nostra regione, confermo oggi la mia decisione di candidarmi alla presidenza della Regione Liguria». Lo annuncia in un comunicato Aristide Fausto Massardo, l’ex preside della facoltà di Ingegneria di Genova da mesi considerato uno dei possibili candidati dell’alleanza Pd-M5S, Linea condivisa.

«Nelle prossime 48 ore – si legge nella nota – insieme a chi vorrà sostenermi, presenterò il simbolo della mia lista e i miei punti programmatici, già ampiamente condivisi da più parti, improntati a scelte chiare in favore dell’ambiente, sanità pubblica, lavoro, infrastrutture, crescita e sviluppo sostenibile. Da cittadino e da ingegnere non posso vedere la mia regione, cuore portuale e culturale, inaccessibile a causa dell’incuria, dell’incompetenza di chi ha avuto responsabilità in questi anni, così come non posso accettare il decadimento di un sistema sanitario ligure che pure vantava un passato glorioso».