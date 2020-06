«La sanità riprende le attività che erano state sospese durante l’emergenza con l’indispensabile gradualità e prudenza. Da questa mattina è attivo al Palafiumara della Asl 3 genovese una iniziativa chiamata “La vie en rose”, l’ambulatorio per le urgenze senologiche».

Lo ha comunicato la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale dopo la visita di questa mattina a Genova all’ambulatorio per le urgenze senologiche alla Fiumara.

«Si tratta di una risposta importante in una fase in cui i bisogni di salute devono essere presi in carico pensando anche alla preoccupazione delle persone. Si può chiamare un numero dedicato per le donne dove trovare risposte immediate».