È stato inaugurato oggi a Recco il nuovo centro di raccolta Amiu in via della Né (zona Collodari). Il Centro di Raccolta è un’area di circa 1.000 metri quadrati, dove i privati cittadini e le attività possono portare gratuitamente i propri rifiuti: materiali ingombranti, mobili, arredi, piccoli e grandi elettrodomestici e anche rifiuti urbani pericolosi come gli olii e le vernici.

Il Centro di Raccolta è presidiato da operatori Amiu incaricati dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. Tutto quanto raccolto è avviato al recupero e riciclo in impianti specializzati e, qualora non sia possibile, smaltito nel pieno rispetto delle normative, dell’ambiente e della salute della comunità.

«Con l’apertura del nuovo Ecocentro si completa un percorso durato da tempo – ha

dichiarato Carlo Gandolfo, sindaco di Recco – che consentirà all’amministrazione di conseguire gli obiettivi prefissati del miglioramento della raccolta differenziata e di intervenire nella riduzione delle tariffe. In questa moderna e attrezzata struttura i cittadini avranno la possibilità di disfarsi gratuitamente di oggetti in disuso e ridurre la cattiva abitudine dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio».

Nella prima fase di avvio del servizio i giorni d’apertura saranno tre a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino che al pomeriggio (orario 9/12 e 13,30/16,30). Una volta a regime seguirà poi un progressivo aumento dei giorni di apertura, individuando anche una giornata specifica su prenotazione a disposizione esclusiva di attività e imprese (utenze non domestiche).

«L’impegno di Amiu su Recco è importante ed è finalizzato al miglioramento del decoro della città e all’incremento del dato della differenziata – ha sottolineato Tiziana Merlino, direttore generale Amiu – Già dai primi giorni di partenza del progetto abbiamo attivato un programma personalizzato, legato alla crescita della raccolta differenziata e a rendere sempre più accogliente una località che ha una grande vocazione turistica. Il nostro impegno è stato e sarà massimo, per centrare tutti gli obiettivi prefissati. In questo senso, il Centro di Raccolta si inserisce proprio nel quadro complessivo di orientamento al recupero e riciclo di materiali».

Da questa settimana è inoltre a disposizione della cittadinanza di Recco una linea dedicata, con il nuovo numero telefonico 010 8980.800, per informazioni, segnalazioni, richieste e per prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio piano strada (carrabile e pubblica) dei rifiuti ingombranti e di sfalci e potature del proprio giardino.