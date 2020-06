Oggi i rappresentanti confederali di Cisl e Uil e di categoria Fisascat e Uiltucs hanno incontrato l’assessore al Lavoro di Regione Liguria Gianni Berrino per affrontare il problema che stanno vivendo i tanti addetti delle mense scolastiche, da mesi ormai impossibilitati a lavorare e in sospensione di reddito fino alla ripartenza delle scuole.

Si è convenuto assieme che, nell’ambito del tavolo di concertazione con il presidente e gli assessori Berrino, Cavo, Benveduti e le sigle confederali verrà esaminata la riprogrammazione dei fondi residui Fse e Fesr con la priorità di sostenere i lavoratori delle categorie più svantaggiate a causa della crisi Covid-19, tra i quali anche gli addetti della ristorazione scolastica.

In assenza di risposte da parte del Governo, le parti hanno convenuto sull’opportunità di trovare a breve una soluzione per questi lavoratori attualmente in sospensiva estiva e quindi privi di reddito. Le parti si incontreranno entro 10 luglio prossimo.