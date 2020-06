Chiusura positiva dell’esercizio 2019 di Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune di Sestri Levante: ricavi per 1.716.183 euro e un utile netto di 8.192 euro.

La redditività della società è stata influenzata anche da alcune voci non ricorrenti, costituite tra le altre da un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti per 15 mila euro, vista la difficile situazione economica legata al Covid-19.

Dal punto di vista tecnico, si osserva un aumento del fatturato del 15% e un balzo del 32% dell’attivo patrimoniale che sale a 614.924 euro. A ciò si aggiunge il netto miglioramento rispetto al 2018 per quanto riguarda la differenza tra valore e costi della produzione che, indicando il margine operativo, rileva il trend positivo della gestione caratteristica: nel 2019 +24.584 euro, mentre nel 2018 era +15.352 euro.

«Anche quest’anno i risultati della gestione di Mediaterraneo Servizi sono evidenti − commenta Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante − ottimi dati economici che fanno il paio con l’erogazione di servizi di alta qualità e una particolare ma concreta vivacità nel cercare e cogliere proposte di sviluppo innovative che ha portato alla realizzazione strumenti, azioni e buone pratiche che continuano a costituire un grande valore aggiunto per Sestri Levante».

Nel 2019 la gestione del patrimonio immobiliare per conto dell’ente socio ha conseguito un risultato di 247.228 euro riversati al Comune come canone di concessione e rimborso spese relativi agli immobili affidati. Mediaterraneo Servizi ha anche versato nelle casse comunali 1.133.022 euro di proventi derivanti dalla sosta a pagamento cittadina riferiti al periodo aprile/dicembre 2019, e 18.936 euro di canoni di concessione pubblicitaria sull’arredo urbano.

«Con soddisfazione ho firmato il quinto bilancio consecutivo che la società chiude in positivo, ancora in crescita di fatturato, che oggi è diventato dieci volte quello del 2015, anno di avvio della partecipata in house − dichiara l’amministratore di Mediaterraneo Servizi, Marcello Massucco − Il 2019 ha rappresentato un ulteriore punto di svolta per la mission della società comunale, con la gestione della sosta a pagamento cittadina».