L’Unione Europea ha stanziato quasi 212 milioni per i danni causati dal maltempo in 17 regioni italiane nel 2019. Tra queste anche la Liguria, secondo l’Ue tra le regioni più colpite insieme a Veneto, Piemonte, Sicilia ed Emilia Romagna.

Le risorse fanno parte di un più ampio stanziamento, pari a 279 milioni, del Fondo di solidarietà dell’Ue, per far fronte appunto ai danni provocati dal maltempo nel 2019 in Austria, Portogallo, Spagna e Italia: la maggior parte di questi aiuti (211,7 milioni) va proprio al nostro Paese.

Nella proposta della Commissione europea si sottolinea come il fondo sia “solo uno strumento di cura” e che “a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre più violente e frequenti”, pertanto si chiede “una riforma del Fondo nell’ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici”.