«Un filo di approssimazione lega da anni politici di tutti gli schieramenti: demonizzare il ruolo dei Tar nella tutela dei diritti di imprese e cittadini rispetto agli abusi ed errori della pubblica amministrazione. Ora basta con gli attacchi alla indipendenza della giustizia amministrativa». Così Fabio Mattei, presidente dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi-Anma, replica alle dichiarazioni di Toti sul ruolo e la funzione della giustizia amministrativa.

«A ogni sentenza che non soddisfa il politico di turno – spiega Mattei – si gioca a chi la spara più grossa. È un copione già visto negli anni e che attraversa tutti gli schieramenti politici. A ciascuno il suo! Noi facciamo con devozione e professionalità il nostro lavoro, con alti livelli di efficienza: non ci siamo fermati neppure in questa difficile pandemia che ha colpito e continua a colpire l’Italia. Mentre agli amministratori pubblici spetta il compito di fare bene la loro funzione, il cittadino e le imprese hanno il diritto di ricorrere alla giustizia amministrativa di fronte a errori o abusi. Sic et simpliciter«!

«Purtroppo – conclude Mattei – nel nostro paese le cose non funzionano così e alle mille disfunzioni, burocratiche, ai fenomeni di corruzione e ai ritardi della Politica si cerca sempre un capro espiatorio, e invece di puntare a rafforzare i Tar, valorizzandoli, si demonizzano».