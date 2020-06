Blackrock detiene una partecipazione in Leonardo pari al 5,012% del capitale.

Stando agli aggiornamenti di Consob riportati da Radiocor, la quota è detenuta in forma indiretta, in parte attraverso società di gestione del risparmio, sia in forma di diritti di voto, che in forma di partecipazioni potenziali che sotto forma di posizioni lunghe e in contanti.

La quota è stata comunicata a Consob lo scorso 18 giugno.