L’Università Popolare della Spezia ha in questi giorni raggiunto un accordo con il Museo Civico “A. Lia”.

Per tutto il periodo estivo, dal 19 giugno al 30 settembre 2020, gli associati potranno accedere gratuitamente alle meravigliose sale del Museo di via Prione e ai suoi tesori, previa indispensabile prenotazione e conseguente presentazione della tessera dell’Università alla reception.

L’Università popolare si fa carico quindi di saldare al Museo l’ingresso dei propri associati, che sono oltre cinquecento.

«Ringrazio l’Università Popolare per la bella iniziativa che coinvolge i suoi iscritti e il nostro Museo Amedeo Lia − dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini − in questo momento in cui anche nella cultura si prediligono delle visite ai musei di prossimità, l’augurio è che tutti gli spezzini possano riappropriarsi dei luoghi che parlano della nostra storia e della nostra identità, riscoprendoli e meravigliandosi dei grandi e preziosi tesori che abbiamo a disposizione».

Tutti i Musei Civici sono pertanto visitabili a seguito di prenotazione. Per informazioni Museo Civico “Amedeo Lia”, 0187.731100, museo.lia@comune.sp.it.