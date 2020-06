Il Comune della Spezia rende noto che è stata indetta una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del bar e delle aree esterne nell’ex civico macello. Il locale deve essere completamente bonificato, e necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, quali ad esempio la ripresa degli intonaci, la tinteggiatura, la verifica di tutti gli impianti dei quali non sono a disposizione le certificazioni di legge.

Sono ammessi a partecipare alla procedura persone fisiche e operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.

Il canone annuo di concessione a base di gara è di 8.300 euro oltre Iva. Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il massimo rialzo, agli altri mediante la seguente formula: canone offerto X punti 100 diviso il canone offerto più alto = punteggio attribuito. La concessione ha durata di 6 anni con possibilità di rinnovo non tacito per uguale periodo.

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo Generale – Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia, entro e non oltre le ore 12 del 23 luglio 2020.

L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica, nella Sala Multimediale (Palazzo Civico, piano I), il giorno 24 luglio 2020 alle ore 10.

Il bando di gara, comprensivo degli allegati e l’avviso di gara, sono pubblicati nella loro versione integrale e sull’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione ‘Bandi di gara ed appalti’.

Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il bando di gara potranno essere richiesti al C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia – Piazzale Giovanni XXIII n. 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle 10 alle 11.30, contattando:

Istruttore Amministrativo – Silvia Piacentini 0187/727921

Istruttore Direttivo Tecnico – Luca Ghelardi 0187/727919

Istruttore Tecnico – Giacomo Cantergiani 0187/7279