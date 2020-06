Sabato 27 e Domenica 28 giugno in via Rivarola a Chiavari torna il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, con produttori agroalimentari di qualità che proporranno in degustazione e vendita prodotti tipici che identificano il territorio.

Dopo il periodo di lockdown che ha interessato anche la Liguria e tutte le sue manifestazioni, il primo appuntamento di questa ripresa è previsto dalle 10 alle 20.

«Con la ripresa delle attività Chiavari si sta piano piano riavvicinando alla normalità e siamo felici di poter riproporre il Mercatino dei Sapori – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori e Ceo di Totem Eventi – per il quale ci aspettiamo una bella accoglienza da parte del pubblico. Durante il periodo di lockdown i produttori hanno sofferto molto, perciò anche il più piccolo contributo da parte dei consumatori è un bellissimo segnale di ripresa».

I produttori liguri porteranno l’aglio di Vessalico, l’olio taggiasco, il formaggio di capra, miele e conserve.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni è organizzato da Totem Eventi in collaborazione con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori.