Edizione speciale delle Giornate Fai, sabato 27 e domenica 28 giugno, in un’inedita veste “all’aperto”. Oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia, di cui 11 in Liguria, da Sanremo alla Spezia.

I luoghi sono visitabili su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il contributo minimo richiesto alla prenotazione online è di 3 euro per chi è già iscritto al Fai (5 euro per i non iscritti).

Tutti i visitatori potranno iscriversi al Fai con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) in tutti i luoghi aperti e i Beni della Fondazione.