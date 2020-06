Torna in piazza Matteotti, a Genova, l’appuntamento con Sapori al Ducale, la mostra-mercato che valorizza e promuove i prodotti tipici italiani.

Il primo appuntamento del post-lockdown è previsto per sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle 10 alle 20.

«Speriamo in una bella accoglienza da parte del pubblico che ritrova in Sapori al Ducale un appuntamento ormai consolidato – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – e che come tanti altri eventi ha dovuto vedere una fase di fermo. In un momento così particolare e difficile, in cui i produttori hanno sofferto molto, anche il più piccolo contributo da parte dei consumatori è un bellissimo segnale di ripresa. Questo weekend sarà un primo passo verso la tanto attesa normalità».

I primi sentori d’estate saranno come sempre portati dalle numerose realtà provenienti da diverse regioni italiane. Dal Piemonte il miele e i prodotti dell’alveare, ma anche il riso, i vini del Roero e del Monferrato, i pregiati formaggi e la pasticceria a base di nocciole.

Restando in casa, i produttori liguri porteranno l’aglio di Vessalico, l’olio taggiasco e i peperoncini. Dal centro Italia i prelibati salumi bolognesi e i tipici prodotti umbri.

Non mancheranno i sapori del sud come formaggi e salumi lucani, oltre al mirto e la bottarga di Sardegna.

La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.