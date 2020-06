C’è tempo sino al 28 luglio per rispondere all’avviso pubblico del Comune di Genova per la concessione in gestione dell’impianto sportivo di Pra’ “Parco di Levante” e il vicino skate park.

L’affidamento riguarda un campo da calcetto a 5 giocatori con fondo in materiale sintetico, una pista di atletica della lunghezza di 200 metri, degli spogliatoi, delle aree verdi all’interno dell’impianto e della pista da skating (al di fuori della recinzione).

In via preferenziale la concessione sarà affidata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

La gestione sarà affidata per un periodo da 5 a 20 anni. Il valore della concessione quinquennale è di 563.771,35 euro iva esclusa. È previsto a carico del concessionario un canone annuale risultante dall’offerta percentuale, al rialzo sull’importo a base di gara di 7.573 euro.

L’impianto è in via Pra’, ha una superficie complessiva di circa mq 13.850 metri quadrati così ripartiti: il parco (intendendo tutta l’area chiusa/recintata comprendente: spogliatoi e servizi igienici, pista ad anello, campo polivalente, aree verdi, vialetti) è circa 12.600 mq; lo skate è circa 1.250 metri quadrati.

Qui tutte le informazioni.