Da giovedì 11 giugno il sommergibile Nazario Sauro a Genova, l’unico in Italia a poter essere visitato in acqua, riapre i battenti per una visita in sicurezza.

Per l’occasione tutti coloro che, dopo aver visitato il Galata Museo del Mare, vorranno salirci a bordo potranno usufruire della tariffa speciale “Museo + Sommergibile” a 10 euro.

La promozione è valida fino al 30 giugno su tutti i biglietti. Gli orari di visita sono il giovedì e venerdì dalle 11,30 alle 18; sabato e domenica dalle 11,30 alle 19. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.