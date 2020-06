Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato Marco Filippo Bertagnon coordinatore del partito per il Golfo Paradiso.

Bertagnon, 60 anni, è nutrizionista e consulente della sicurezza alimentare nonché consulente tecnico d’ufficio del tribunale di Genova. È stato vicesindaco del Comune di Avegno, presidente del Consiglio comunale di Recco, consigliere delegato ai servizi sociali, membro delle Commissioni Anci welfare e protezione civile e vicepresidente della Commissione permanente dei presidenti dei Consigli comunali della Liguria. È molto attivo nel mondo del volontariato e delle pubbliche assistenze.

«Ringrazio il coordinatore regionale e il coordinatore provinciale per la fiducia accordatami − afferma Bertagnon − Mi impegnerò da subito con determinazione per collaborare all’azione di rafforzamento del partito che Carlo Bagnasco sta portando avanti. Nel mio mandato mi avvarrò della collaborazione dell’avvocato Luca De Gregori e del cavalier Maurizio Calì. Desidero infine ringraziare gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio, fondamentali punti di riferimento per Forza Italia nel nostro territorio».