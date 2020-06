Dm, Drogerie Markt, specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, nutrizione e cura bambini, cura della casa, alimentazione, integratori e pet care, con articoli anche a marca del distributore, apre due punti vendita in centro a Genova: in piazza Dante (il più grande dei due, su tre piani) e in via Brigata Liguria (ex Mobilstil Gastaldo), la cui inaugurazione sarà giovedì 18 giugno.

La catena di drugstore tedesca, nata nel 1973, conta oggi su oltre 3.600 punti vendita in 13 Paesi europei, dove lavorano più di 62 mila dipendenti. Ha raggiunto un fatturato di 11 miliardi di euro e in Italia è presente finora con circa 40 punti vendita, tutti situati nelle regioni del Centro-Nord.

Dm aveva cercato inizialmente spazio nei locali della ex Rinascente, in via Vernazza, per aprire il punto vendita di maggiori dimensioni a Genova.