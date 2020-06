Confindustria Genova organizza insieme al Comune di Genova e Ire spa (Infrastrutture Recupero Energia – Agenzia Regionale Ligure) un incontro per martedì 14 luglio 2020, alle ore 11, sulla piattaforma Zoom (qui il link).

Le aziende associate saranno informate sui contenuti del redigendo Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, di cui Genova dovrà dotarsi.

Il piano, concepito nell’ambito del movimento europeo del Patto dei sindaci, si pone come principali obiettivi la riduzione delle emissioni di Co2, l’incremento dell’efficienza energetica e del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il miglioramento della capacità di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici.

Per raggiungere tali obiettivi, il Comune di Genova metterà a punto un programma di interventi che tenga conto anche delle esperienze che le aziende hanno maturato in questi anni e delle iniziative che le stesse potranno realizzare entro il 2030 a Genova.

A tale scopo le aziende associate di Genova sono invitate a compilare un questionario e a inviarlo entro il 31 luglio all’indirizzo e-mail bovio@ireliguria.it. Il questionario verrà presentato nel corso del webinar e per eventuali informazioni sarà possibile rivolgersi a Ire.

I risultati dell’indagine saranno utili anche a Confindustria Genova per pianificare future attività di tipo informativo e per promuovere interventi in sinergia tra pubblico e privato, che potrebbero essere oggetto di specifiche richieste di finanziamento.

Programma

Ore 11: “Introduzione ai lavori” – Sonia Sandei Vice Presidente di Confindustria Genova con delega alle Infrastrutture, Energia, Rigenerazione urbana

Ore 11,15: “Saluti” – Massimiliano Varrucciu Energy Manager del Comune di Genova e Corrado Ragucci Responsabile Ufficio Resilienza e progetti Europei del Comune di Genova

Ore 11,30: “Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima ed il contributo delle aziende” – Silvia Moggia e Silvia Bovio Divisione Energia Settore Pianificazione Energetica di I.R.E. S.p.A.

Ore 11,50: “Sfide ed opportunità su energia e clima per il mondo dell’impresa” – Amedeo Rosatelli – Delegato di Confindustria Genova nei Gruppi di Lavoro Energia di Confindustria nazionale

Ore 12,10: “Dibattito e chiusura lavori”

