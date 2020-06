Il Comune di Alassio annuncia un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo-contabile specializzato, categoria B, a tempo pieno e indeterminato, per il Settore 2° Servizio 2.5, esclusivamente riservato ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi N. 38 del 15-05-2020

Posti 1, Scadenza: 14-06-2020