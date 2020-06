Chiusura in rosso per le principali Borse europee, con Milano in modesto rialzo. Parigi segna -0,43%, Francoforte -0,22%, Londra -0,18%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,24 e Ftse Mib +0,22%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato sui 171 punti (+1,77%).

A Piazza Affari il controvalore degli scambi risulta in netta diminuzione: oggi è stato pari a 3,51 miliardi di euro, in calo di 623,6 milioni, rispetto ai 4,13 miliardi della seduta precedente, i volumi si sono attestati a 1,28 miliardi di azioni, rispetto ai 1,33 miliardi precedenti. Su 132 titoli azionari trattati, 45 hanno terminato la seduta con una flessione, rialzi sono stati 80. Invariate le rimanenti 7 azioni. In testa ai rialzi del Mib sono Bper Banca (+4,85%), Unicredit (+3,92%), Mediobanca (+3,12%), Telecom Italia (+2,71%). I maggiori ribassi hanno colpito Stm (-4,27%), Nexi (-3,95%), Diasorin (-3,85%). Moncler (-2,72%).

Il petrolio è in calo a New York, dove le le quotazioni questo pomeriggio perdevano l’ 1,85% a 38,82 dollari al barile.