Praxi ufficio di Genova seleziona per nota realtà italiana con filiali controllate all’estero operante nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici, prevalentemente in ambito energetico, un deputy administration manager.

Requisiti ideali:

Laurea in discipline economiche – amministrative

Esperienza pregressa maturata nel medesimo ruolo in aziende strutturate e modernamente organizzate

Buona conoscenza della lingua inglese

Abilità nell’utilizzo della suite MS Office (in particolare Excel), conoscenza dei principali sistemi gestionali (preferibilmente Gamma Enterprise di Teamsystem)

Spiccate doti di problem solving e mentalità analitica, precisione, autorevolezza, capacità organizzative, capacità di relazionarsi simultaneamente con diverse funzioni aziendali completano il profilo.

Offerta

Inserimento a tempo indeterminato in una realtà strutturata, solida e in costante sviluppo. Condizioni economiche in linea con il mercato.

Sede di lavoro: Savona (provincia)

Maggiori informazioni:

https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/16804/SP16590/Deputy-Admnistration-Manager-

Riferimento Praxi: SP16590 – Fonte: Praxi