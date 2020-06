Il Comune di Sestri Levante ha avviato e coordinato un tavolo operativo per la realizzazione del servizio dei centri estivi.

Il Comune gestirà in maniera diretta in cinque strutture differenti suddivise per quattro fasce d’età (nido, materne, elementari, preadolescenti) e si occuperà inoltre della formazione degli operatori, così da avere protocolli comuni e una gestione dei diversi centri uniforme, nei limiti consentiti dalle differenze di età dei bambini. Due ulteriori centri estivi saranno invece gestiti dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra e dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte.

I centri estivi del Comune di Sestri Levante saranno così articolati:

Nido estivo 0-3 anni

attivo dal 29 giugno al 21 agosto, con 20 posti disponibili, riservati ai bambini che nell’anno scolastico 2019/2020 erano iscritti ed hanno frequentato il nido comunale. Sarà possibile iscrivere i bambini per l’intera giornata (orario 8 – 16) o per mezza giornata (orario 8 – 12,30).

Centro estivo 3-11 anni

attivo dal 29 giugno al 29 agosto, con orario 8 – 17.

Il centro estivo per la fascia 3/5 anni, che avrà sede nella scuola per l’infanzia Gianni Rodari, di via Marconi, i posti disponibili sono 20.

Il centro estivo per la fascia 6/11 anni conta 49 posti disponibili e avrà due sedi: una presso la scuola d’infanzia Bruno Munari di via Cagliari e una seconda presso la scuola media Descalzo di via Val di Canepa.

Centro estivo 11/14 anni

attivo dal 6 luglio al 29 agosto, con orario 8 – 13 (senza pasto), conta 20 posti disponibili e verrà effettuato presso le Casette Rosse.

Le domande di iscrizione ai centri estivi comunali si potranno presentare dal 12 al 21 giugno 2020 utilizzando il modulo che sarà pubblicato sul sito del Comune e che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo centriestivi2020@comune.sestri-levante.ge.it .

I centri estivi delle due parrocchie, dedicati ai bambini della fascia 3 – 5 anni, anche se aperti a tutti, daranno precedenza ai bambini che frequentano la scuola materna stessa. I posti disponibili potranno essere assegnati a chi ne faccia richiesta o a chi si collochi “fuori graduatoria” presso il centro estivo comunale.

Sempre nell’ambito della rete dedicata ai servizi estivi per i bambini, il Comune ha anche tenuto il filo delle proposte di diverse società sportive del territorio che, ognuno con proprie modalità, offrono la possibilità di frequentare centri e campi estivi tematici. Per informazioni sulle singole attività si potrà fare riferimento direttamente ai soggetti gestori.