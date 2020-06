Cassa Depositi e Prestiti finanzia il Rina con 10 milioni di euro.

L’operazione è finalizzata a sostenere un più ampio piano di medio termine che il Rina ha definito e sta realizzando in termini di rinnovamento tecnologico che trasversalmente attiene a tutte le aree di business. In particolare, gli investimenti riguarderanno la digitalizzazione dei servizi offerti ai clienti (come, per esempio, le ispezioni effettuate da remoto), dei software gestionali e l’avanzamento tecnologico sulla sicurezza informatica.

Il finanziamento del Gruppo Cdp a sostegno degli investimenti del Rina nasce anche da una solida collaborazione tra i due gruppi nelle attività di advisory: il Rina è stato individuato come partner tecnico su diversi progetti di Cdp nel settore energetico, dei trasporti e delle infrastrutture e nell’elaborazione di studi di mercato sullo shipping e sulla portualità.

Nello specifico, Rina svolge per Cassa Depositi e Prestiti attività di due diligence tecnica in relazione ai progetti per la Pubblica Amministrazione, realizza analisi di mercato sulla portualità e sviluppa modelli econometrici volti a spiegare e prevedere il trend della domanda e dell’offerta nel settore crocieristico, cui si è aggiunta recentemente un’analisi degli impatti del Covid-19 sul settore. Con riferimento al sistema dei trasporti, Rina ha fornito supporto tecnico per valutare la finanziabilità di progetti riguardanti il trasporto pubblico elettrico.

«Questa operazione conferma da un lato il nostro sostegno all’innovazione delle imprese per una crescita forte e sostenibile – dichiara Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese – dall’altro l’efficacia della nostra strategia di maggior vicinanza al territorio. Il finanziamento del Gruppo Rina rappresenta il secondo intervento a sostegno di un’impresa ligure dopo l’apertura della nostra sede di Genova e contribuisce a rafforzare una già consolidata collaborazione con l’obiettivo di incrementare il valore tecnologico dei progetti futuri del Gruppo Cdp e di generare un impatto positivo per tutto il Paese».

«La partnership con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta una opportunità centrale per la realizzazione degli ambiziosi progetti che il Rina sta portando avanti sul piano dell’innovazione tecnologica dei propri sistemi e del proprio business – dice Nello Sulfaro, direttore generale del Rina – e siamo altrettanto orgogliosi di poter affiancare Cdp con il nostro know-how in tema di infrastrutture, trasporti ed energia nelle analisi tecniche di importanti progetti che contribuiranno alla crescita del Paese».