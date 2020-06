Banca Carige rende noto di aver deciso di avviare, in qualità di promotore, una sollecitazione di deleghe di voto con riguardo alla prossima assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata su richiesta del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in unica convocazione, per il prossimo 30 giugno, alle 10.30.

La sollecitazione avrà a oggetto esclusivamente il conferimento delle deleghe di voto – con proposta di voto contrario – rispetto alle materie poste ai punti nn. 4 e 5 all’ordine del giorno dell’assemblea.

Carige si avvale di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee – quale soggetto delegato per la sollecitazione.

Al riguardo, la banca rende noto che, in data odierna, è stata pubblicato l’avviso di sollecitazione sul sito internet www.gruppocarige.it e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). Il medesimo avviso è stato altresì trasmesso a Consob, a Borsa Italiana e a Monte Titoli.

Con le medesime modalità saranno pubblicati e messi a disposizione anche il prospetto informativo relativo alla sollecitazione e il modulo per il conferimento delle deleghe di voto previsti dall’art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.