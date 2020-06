A causa di lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica, martedì 16 giugno, dalle 9 alle 17 verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate in alcune vie di Camogli. Lo comunica Iren.

Le vie interessate nel Comune di Camogli sono corso Giuseppe Mazzini (dal civ. 16 al 123), via Jacopo Ruffini (dal civ. 12 al 34), via Migliaro (civ. 20-21-23-27-39), via di Mezzo, via Romana.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente.