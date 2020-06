Chiusura piatta per le Borse europee al termine di una seduta contrassegnata dalla cautela dopo il forte rialzo di ieri. Parigi segna +0,88%, Francoforte +0,54%, Londra +0,17%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,23 e Ftse Mib -0,20. Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 178 punti (+0,65%).

A Piazza Affari, il maggior rialzo del Mib è di Recordati (+6,27%), dopo i buoni risultati annunciati nello studio per il farmaco Isturisa per la malattia di Cushing. Segno opposto per Tenaris (-3,19%).

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1212 dollari (1,128 in avvio e 1,125 ieri in chiusura) e a 120,285 yen (121 e 120,81) mentre il rapporto dollaro/yen è a 107,274 (107,27 e 107,32).

Debole il petrolio: il contratto sul Wti consegna luglio scivola dello 0,68% a 38,12 dollari al barile e il contratto sul Brent del Mare del Nord scadenza Agosto cala dello 0,22% a 40,87 dollari al barile.