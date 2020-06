Dati odierni 24 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 139.910 (+1216)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9940 1 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening o contact tracing (dal 1/6/2020) 911 NUOVA VOCE TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020) 9029 NUOVA VOCE POSITIVI IN LIGURIA 1536 -41

Da oggi questa tabella suddivide i dati per residenza/domicilio. Non è quindi raffrontabile i dati presentati sino a ieri poiché erano suddivisi per collocazione attuale.

PROVINCIA CASI SAVONA 166 LA SPEZIA 22 IMPERIA 145 GENOVA 1014 Residenti fuori Regione/Estero 31 altro/in fase di verifica 158 TOTALE 1536

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 60 1 -2 ASL1 9 1 0 ASL2 9 0 -3 Ospedale Policlinico San Martino 8 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 10 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 13 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 5 0 0

Isolamento domiciliare 201 +8 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6849 +40

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 74 ASL 2 84 ASL 3 135 ASL 4 67 ASL 5 66 Liguria 426

Schede decessi 1.555 (+2)

nota interna: dato comunicato ieri (1551), ma sono stati aggiunti i 2 tamponi su cadavere che erano nel vecchio flusso una voce a parte( quindi tot. A ieri 1553). Per questo la differenza non è 4 ma 2