Da oggi il bollettino regionale sui casi di coronavirus segue il nuovo sistema ministeriale come descritto qui.

I casi totali da inizio emergenza sono 9.940 (1 in più) di cui 911 individuati da test di screening o contact tracing e 9.029 in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020).

Le persone attualmente positive sono 1536 (41 in meno di ieri) di cui 60 (2 in meno) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva) e 201 in isolamento domiciliare (8 in più)

I guariti non più positivi sono 6.849 (40 in più)

Due i morti di oggi per un totale di 1.555. La Regione specifica che rispetto al dato comunicato ieri (1551), sono stati aggiunti i 2 tamponi su cadavere che erano nel vecchio flusso una voce a parte (quindi totale a ieri 1553). Per questo la differenza non è 4 ma 2

I tamponi totali sono 139.910 (1.216 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 9 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 – 9

Asl 3 Villa Scassi – 13

San Martino – 8

Galliera – 10

Asl 4 – 6

Asl 5 – 5

I positivi per provincia sono ora divisi per domicilio/residenza:

Imperia 145; Savona 166; Genova 1014; La Spezia 22. Residenti fuori regione: 31; Altro/in fase di verifica 158.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 426:

Asl 1 – 74

Asl 2 – 84

Asl 3 – 135

Asl 4 – 67

Asl 5 – 66