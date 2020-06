Sono 1.594 i liguri attualmente positivi al coronavirus (61 in meno di ieri) di cui: 59 (2 in meno) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva, uno in meno) e 1.535 (59 in meno) asintomatici (di cui 191, 4 in più, in isolamento domiciliare).

I guariti non più positivi sono 6.789 (66 in più di ieri).

Da inizio emergenza sono 9.933 i casi totali. 8 i nuovi contagi oggi.

Tre i morti accertati, che portano il totale dei deceduti a 1.550.

I tamponi effettuati oggi sono 932 (totale 137.579).

Gli ospedalizzati sono divisi così sul territorio:

Asl 1 = 11 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 = 14

Asl 3 Villa Scassi = 11

San Martino = 8

Galliera = 5

Asl 4 = 5

Asl 5 = 5

I positivi per provincia sono 171 a Imperia (8 in più), 213 a Savona (6 in meno), 1.158 a Genova (55 in meno), 51 alla Spezia (stabili). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 394

Asl 1 – 77

Asl 2 – 85

Asl 3 – 123

Asl 4 – 50

Asl 5 – 59