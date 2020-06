Sono 2.694 i liguri attualmente positivi al coronavirus, 97 in meno di ieri. Scendono ancora sia i pazienti in ospedale (155, 20 in meno) e quelli al domicilio (239, 100 in meno). Stabili le persone in terapia intensiva: 6.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.300 (23 in più), i guariti non più positivi sono 5.599 (112 in più).

Da inizio emergenza i casi totali sono arrivati a quota 9.770, oggi 21 in più. I morti accertati oggi sono 6 per un totale di 1.477.

Torna a salire il numero di tamponi: oggi 1.581 (totale 111.587), di cui 682 diagnostici.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 30 (3 in terapia intensiva)

Asl 2 – 37 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 28

San Martino – 19 (2 in terapia intensiva)

Galliera – 21

Asl 4 – 10

Asl 5 – 10

I positivi per provincia sono 315 a Imperia (3 in meno), 417 a Savona (42 in meno), 1.882 a Genova (53 in meno), 78 alla Spezia (uno in più). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono rimaste 700:

Asl 1 – 124

Asl 2 – 157

Asl 3 – 272

Asl 4 – 74

Asl 5 – 73